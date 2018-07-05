Galatasaray, Ahmed Musa ve Ndiaye'nin Menajerleriyle Görüşüyor

Gomis'e alternatif forvet ve 8 numara arayan Galatasaray listenin ilk sırasına Badou Ndiaye ve Ahmed Musa'yı yazdı. İki oyuncunun da menajerliğini yapan William Davila ile Dünya Kupası öncesinde görüşmeler başladı.

UEFA kararı yüzünden yüksek bonservis harcaması yapamayacak olan sarı-kırmızılı kulüp kiralama formülü üzerinde durdu ve iki oyuncuya da yıllık 3 milyon Euro maaş ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Dünya Kupası'nda yeteri kadar süre alamayan Ndiaye'nin piyasası düştü. Stoke City ile alt ligde oynamak istemeyen Senegalli yıldızın, bir yıl kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyme ihtimali her geçen gün artıyor.

"Galatasaray'a dönebilirim. Menajerim transferimle ilgileniyor" demekle yetinen Ndiaye için 16 milyon Euro serbest kalma bedelini ödeyecek takım çıkmadı.

AHMED MUSA KUPADA PRİM YAPTI

Badou Ndiaye'deki senaryonun tersi Ahmed Musa'da yaşandı. Dünya Kupası'nda İzlanda'ya 2 gol atan, Arjantin defansını zorlayan Nijeryalı forvetin Rusya'da gösterdiği performansla talipleri arttı. Eski takımı CSKA Moskova 4 milyon Euro önerdiği için Galatasaray'ın teklifi kabul görmedi. Fransa'dan Marsilya ve Premier Lig'den birçok kulüp Ahmed Musa için sıraya girdi ve bir ay önce işi bitirmeye 400-500 bin Euro yaklaşan Galatasaray'ın şansı azaldı.