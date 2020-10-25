Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait hedefleri imha etti

Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri imha ettiği açıklandı.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri imha ettiği açıklandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait 2 topçu bataryası, 2 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar, 1 komuta kontrol aracı, 1 komuta merkezi, 2 kamyon, 1 tank ve birkaç atış noktasını imha ettiğini bildirdi. Bakanlık, operasyonlarla ilgili görüntüleri de yayınladı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı