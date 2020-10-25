Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait hedefleri imha etti
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Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait hedefleri imha etti

25.10.2020 17:37 | Son Güncelleme: 25.10.2020 17:42

Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri imha ettiği açıklandı.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri imha ettiği açıklandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait 2 topçu bataryası, 2 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar, 1 komuta kontrol aracı, 1 komuta merkezi, 2 kamyon, 1 tank ve birkaç atış noktasını imha ettiğini bildirdi. Bakanlık, operasyonlarla ilgili görüntüleri de yayınladı.

-İHA-

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait hedefleri imha etti
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait hedefleri imha etti
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait hedefleri imha etti
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait hedefleri imha etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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