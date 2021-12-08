Azerbaycan Aksakallıları Birliği, Iğdır Valisi Sarıibrahim'i ziyaret etti - Haberler
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Azerbaycan Aksakallıları Birliği, Iğdır Valisi Sarıibrahim'i ziyaret etti

Azerbaycan Aksakallıları Birliği, Iğdır Valisi Sarıibrahim'i ziyaret etti
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Azerbaycan Türk Aksakallıları Birliği heyeti, Iğdır'a geldi.

IĞDIR (AA) - Azerbaycan Türk Aksakallıları Birliği heyeti, Iğdır'a geldi.

Azerbaycan milletvekilleri Hikmet Babaoğlu ve Elşad Mirbeşiroğlu ile bazı incelemelerde bulunmak üzere Iğdır'a gelen Azerbaycan Aksakallıları Birliği heyeti, Iğdır Valiliğini ziyaret etti.

Burada Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ile bir araya gelen heyet, bir süre görüşme yaptı.

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AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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