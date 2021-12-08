Azerbaycan Aksakallıları Birliği, Iğdır Valisi Sarıibrahim'i ziyaret etti

IĞDIR (AA) - Azerbaycan Türk Aksakallıları Birliği heyeti, Iğdır'a geldi.

Azerbaycan milletvekilleri Hikmet Babaoğlu ve Elşad Mirbeşiroğlu ile bazı incelemelerde bulunmak üzere Iğdır'a gelen Azerbaycan Aksakallıları Birliği heyeti, Iğdır Valiliğini ziyaret etti.

Burada Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ile bir araya gelen heyet, bir süre görüşme yaptı.

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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