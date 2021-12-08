Azerbaycan Aksakallıları Birliği, Iğdır Valisi Sarıibrahim'i ziyaret etti
Azerbaycan Türk Aksakallıları Birliği heyeti, Iğdır'a geldi.
IĞDIR (AA) - Azerbaycan Türk Aksakallıları Birliği heyeti, Iğdır'a geldi.
Azerbaycan milletvekilleri Hikmet Babaoğlu ve Elşad Mirbeşiroğlu ile bazı incelemelerde bulunmak üzere Iğdır'a gelen Azerbaycan Aksakallıları Birliği heyeti, Iğdır Valiliğini ziyaret etti.
Burada Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ile bir araya gelen heyet, bir süre görüşme yaptı.
İki gün önce evden çıkıp bir daha görülmeyen Neslihan, hiç beklenmedik yerde bulundu
Uluslararası Adalet Divanı, Ermenistan'dan Azerbaycanlılara karşı etnik ayrımcılığı önlemesini istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katar, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda da daima bizlerin yanında olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir."
AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri