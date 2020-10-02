Azerbaycan'a bayraklı destek
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Azerbaycan'a bayraklı destek

02.10.2020 14:33 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:37
Azerbaycan'a bayraklı destek

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde esnaf, iş yerlerini Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla donatırken, şehitler anısına mevlit okutuldu.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde esnaf, iş yerlerini Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla donatırken, şehitler anısına mevlit okutuldu.

Türkoğlu Belediyesi tarafından dağıtılan bayraklar esnaf tarafından iş yerlerine asıldı.

Esnafa bayrak dağıtımında konuşan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, "İsmi gibi 'Türkoğlu'nda dalgalanan bayraklar Azerbaycan'a verilen desteği temsil ediyor" dedi.

Azerbaycan'a destek vermek için ilçedeki iş yerlerini Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donattıklarını belirten Başkan Okumuş, "Türk ve Azerbaycan bayraklarının burada birlikte dalgalanması ilgili yerlere en güzel mesajı verecektir. Azerbaycan'da şehit olan kardeşlerimiz adına cuma namazı sonrası Mevlid-i Şerif okuttuk. Azerbaycan bizim ana vatanımızdır. Türkiye'nin yaklaşık 1000 yıl öncesinden geldiği topraklardır. Türkçemiz, özümüz birdir" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Azerbaycan'a bayraklı destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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