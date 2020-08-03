Ayvacık'taki yangın kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'de ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.
03.08.2020 20:59 | Son Güncelleme: 03.08.2020 21:38
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'de ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Pazarköy'de ziraat alanında yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 9 arazöz ve 2 dozer ile müdahale edildi. 8 hektar alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA