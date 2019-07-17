AYM: 5 yıl içinde bankadan çekilmeyen emekli maaşı SGK tarafından geri alınamaz

Anayasa Mahkemesi 5 yıl içinde bankadan çekilmeyen emekli maaşının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri alınamayacağına hükmetti. AYM, bankaya yatan paranın mülkiyet hakkı olduğunu belirterek geri alınan ödemenin mirasçılara yapılması için yeniden yargılama kararı verdi.

AYM emekli ve mirasçılarını yakından ilgilendiren bir karar aldı. AYM'nin gerekçeli kararına göre olay şöyle gelişti: Sigortalı H.K.'ya SGK tarafından 1999 yılında emekli maaşı bağlandı. SGK 5 yıl boyunca emekli maaşını bir bankaya yatırdı. Ankara'daki banka şubesi, emekli aylığının yatırıldığı hesapta beş yıla yakın bir süre herhangi bir hareket olmaması üzerine durumu SGK'ya bildirdi ve hesapta biriken parayı bu kuruma iade etti. SGK da ödeme yapmayı durdurdu. Euronews.com'da Görüntüle