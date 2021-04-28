Ayılar, arı kovanlarını parçaladı
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Ayılar, arı kovanlarını parçaladı

Ayılar, arı kovanlarını parçaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkeli ilçesinde aynı gün 2 ayrı köyde ayılar arı kovanlarını parçaladı, binlerce arı telef oldu.

Türkeli ilçesinde aynı gün 2 ayrı köyde ayılar arı kovanlarını parçaladı, binlerce arı telef oldu.

Türkeli ilçesine bağlı Düzler ve Hacı köylerinde bulunan arı kovanları, kış uykusundan uyanan ayıların hedefi oldu.

Hacı köyünde 7, Düzler köyünde ise 1 arı kovanını parçalayarak peteklerdeki balı yiyen ayılar, binlerce arının telef olmasına neden olurken, parçalanan arı kovanları nedeniyle yaklaşık 10 bin liralık maddi zarar meydana geldi. - SİNOP

Ayılar, arı kovanlarını parçaladı
Ayılar, arı kovanlarını parçaladı
Ayılar, arı kovanlarını parçaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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