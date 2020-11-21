AYDIN/UŞAK - Ege Bölgesi, Kovid-19 kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

AYDIN Cadde ve meydanlarından drone görüntüsü Aydın-İzmir kara yolundan genel görüntü Cadde ve sokaklardan genel ve detay görüntü UŞAK Kentin boş kalan caddelerinden detay Kapalı olan iş yerlerinden detay Polis ekiplerinden detay Banaz ilçesinde boş kalan cadde ve sokaklardan detay - Aydın...

AYDIN

Cadde ve meydanlarından drone görüntüsü

Aydın-İzmir kara yolundan genel görüntü

Cadde ve sokaklardan genel ve detay görüntü

UŞAK

Kentin boş kalan caddelerinden detay

Kapalı olan iş yerlerinden detay

Polis ekiplerinden detay

Banaz ilçesinde boş kalan cadde ve sokaklardan detay - Aydın

Aydın'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokakların boş olduğu görüldü. Kentin en işlek noktalarından Adnan Menderes Bulvarı ve Atatürk Kent Meydanı başta olmak üzere birçok noktada emniyet ve jandarma ekipleri denetim yapıyor.

Uşak

Uşak'ta da kısıtlama başlamadan önce kentteki birçok işletmecinin iş yerlerini kapattığı, bazı işletmelerin paket servis için açık kaldığı gözlemlendi. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentteki işlek caddelerin boş kaldığı görüldü. Polis ekipleri kentin birçok noktasında devriye faaliyetlerini başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun