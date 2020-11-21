AYDIN/UŞAK - Ege Bölgesi, Kovid-19 kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
AYDIN Cadde ve meydanlarından drone görüntüsü Aydın-İzmir kara yolundan genel görüntü Cadde ve sokaklardan genel ve detay görüntü UŞAK Kentin boş kalan caddelerinden detay Kapalı olan iş yerlerinden detay Polis ekiplerinden detay Banaz ilçesinde boş kalan cadde ve sokaklardan detay - Aydın...
Cadde ve meydanlarından drone görüntüsü
Aydın-İzmir kara yolundan genel görüntü
Cadde ve sokaklardan genel ve detay görüntü
UŞAK
Kentin boş kalan caddelerinden detay
Kapalı olan iş yerlerinden detay
Polis ekiplerinden detay
Banaz ilçesinde boş kalan cadde ve sokaklardan detay - Aydın
Aydın'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokakların boş olduğu görüldü. Kentin en işlek noktalarından Adnan Menderes Bulvarı ve Atatürk Kent Meydanı başta olmak üzere birçok noktada emniyet ve jandarma ekipleri denetim yapıyor.
Uşak
Uşak'ta da kısıtlama başlamadan önce kentteki birçok işletmecinin iş yerlerini kapattığı, bazı işletmelerin paket servis için açık kaldığı gözlemlendi. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentteki işlek caddelerin boş kaldığı görüldü. Polis ekipleri kentin birçok noktasında devriye faaliyetlerini başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun