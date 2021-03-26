AYDIN Restoranda silahlı kavga 7 yaralı
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AYDIN Restoranda silahlı kavga 7 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Restoranda silahlı kavga 7 yaralıAYDIN'ın Çine ilçesindeki bir restoranda 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, 7 kişi yaralandı.

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Restoranda silahlı kavga 7 yaralı

AYDIN'ın Çine ilçesindeki bir restoranda 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Hamitabat Mahallesi Soğancılar Caddesi'ndeki restoranda meydana geldi. Restoranda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şenol ve Halil F. kardeşler, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Kavgada, iş yeri sahibi Ahmet A., restoranda çalışan Songül B. ile müşteriler Hüdayi Ö., Bilal K., Kenan A. tüfekten çıkan saçmalardan, Şenol ve Halil F. kardeşler de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

AYDIN Restoranda silahlı kavga 7 yaralı
AYDIN Restoranda silahlı kavga 7 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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