Denizli Aydın Otoyolunda hummalı çalışma devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Denizli Aydın Otoyolunda hummalı çalışma devam ediyor

07.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:58

Ege'nin 163 kilometrelik en önemli otoyol projesinde çalışmalar sürüyor.

Ege'nin 163 kilometrelik en önemli otoyol projesinde çalışmalar sürüyor. İzmir ile Antalya'yı birbirine bağlayacak olan ve 2022 yılında tamamlanması planlanan otoyol inşaatı için kurulan Denizli şantiyesinin ardından Kuyucak'taki şantiyede de hummalı bir çalışma başladı.

16 Kasım 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Denizli ve Aydın Valilerinin de katılımlarıyla Denizli'de temel atma töreni gerçekleştirilen otoyolun ana şantiyesi Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kurularak çalışmalara başlandı. Drone ile havadan görüntülenen çalışmalarda şantiyenin kurulum aşamasının büyük bölümünün tamamlandığı gözlendi. Aydın- Denizli otoyolunun tam orta kısmında kalan şantiyede hummalı çalışmalar sürerken, otoyol çalışması ile birlikte yan bağlantı yollarının da yapımına başlandığı öğrenildi.

Aydın ve Denizli illeri tarımsal ve sınai üretimin yanı sıra Türkiye'nin önde gelen turizm merkezleri olarak biliniyor. Turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgedeki ulaşım altyapısı İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu ile önemli ölçüde güçlenmiş, devamında da otoyol ağı Aydın ve Denizli üzerinden Antalya'ya kadar ulaştıracak çalışmalara start verildiği belirtildi. Efes, Didim, Kuşadası, Nysa, Afrodisias, Hierapolis, Pamukkale ve Aspendos gibi önemli turizm merkezlerine ulaşımı çok daha kolaylaştıracak olan otoyol ayrıca bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na, Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledilmesi sağlanacak.

2 yıl içerisinde bitirilmesi planlanan Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edilmesi hedeflenen Aydın-Denizli Otoyolu 140 kilometresi 2x3 şeritli ana yol, 23 kilometresi de 2x2 şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 km uzunluğunda olacak. Proje kapsamında 19 adet köprülü kavşak, 19 adet viyadük ve 5 adet otoyol hizmet tesisi yapılacak.

İzmir'den başlayarak Aydın, Denizli ve Burdur illerinden Antalya'ya uzanacak olan otoyolun Ege'nin ve Akdeniz'in turizmini güçlendirmesi bekleniyor. Proje kapsamında İzmir-Antalya arasının 7 saatten 3 saate ineceği belirtildi. İzmir-Aydın Otoyolu'nun devamı olan karayolu projesi, Denizli'den ve Burdur ilinden Korkuteli ve ardından Antalya'ya ulaşacak. - DENİZLİ

Denizli Aydın Otoyolunda hummalı çalışma devam ediyor
Denizli Aydın Otoyolunda hummalı çalışma devam ediyor
Denizli Aydın Otoyolunda hummalı çalışma devam ediyor
Denizli Aydın Otoyolunda hummalı çalışma devam ediyor
Denizli Aydın Otoyolunda hummalı çalışma devam ediyor
Denizli Aydın Otoyolunda hummalı çalışma devam ediyor
Denizli Aydın Otoyolunda hummalı çalışma devam ediyor
Denizli Aydın Otoyolunda hummalı çalışma devam ediyor
Denizli Aydın Otoyolunda hummalı çalışma devam ediyor
Denizli Aydın Otoyolunda hummalı çalışma devam ediyor
Denizli Aydın Otoyolunda hummalı çalışma devam ediyor
Denizli Aydın Otoyolunda hummalı çalışma devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kısıtlamalarda Menderes'te hummalı çalışma
Kısıtlamalarda Menderes'te hummalı çalışma
Aydın Büyükşehir belediyesi yolları yenilemeye devam ediyor
Aydın Büyükşehir belediyesi yolları yenilemeye devam ediyor
Aydın'da deniz patlıcanı avcılığı devam ediyor
Aydın'da deniz patlıcanı avcılığı devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Cem Yılmaz Gökhan Alkan Gonca Vuslateri
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Samet Aybaba Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli Aydın Otoyolunda hummalı çalışma devam ediyor - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:22:03. #1.14#
title