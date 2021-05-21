Aydın'da 'Sahil Rüzgarı' operasyonu: 12 gözaltı
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Aydın'da 'Sahil Rüzgarı' operasyonu: 12 gözaltı

Aydın'da 'Sahil Rüzgarı' operasyonu: 12 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'da, 8 ilde organize suç örgütlerine yönelik başlatılan 'Sahil Rüzgarı' operasyonu kapsamında, 12 şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN'da, 8 ilde organize suç örgütlerine yönelik başlatılan 'Sahil Rüzgarı' operasyonu kapsamında, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, 171 şüpheliye yönelik 'Sahil Rüzgarı' operasyonu başlatıldı. Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan 15 şüphelinin Germencik ve Nazili ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 12 şüpheli, gözaltına alınırken, 3'ünün arandığı belirtildi. Adreslerdeki aramalarda; tabanca, tüfek, Hint keneviri ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. 'Silah kaçakçılığı', 'yağma', 'tefecilik' ve 'uyuşturucu ticareti' suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

 

Aydın'da 'Sahil Rüzgarı' operasyonu: 12 gözaltı
Aydın'da 'Sahil Rüzgarı' operasyonu: 12 gözaltı
Aydın'da 'Sahil Rüzgarı' operasyonu: 12 gözaltı
Aydın'da 'Sahil Rüzgarı' operasyonu: 12 gözaltı
Aydın'da 'Sahil Rüzgarı' operasyonu: 12 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

Son dakika: Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 'Sahil Rüzgarı Operasyonu' başlatıldı
Son dakika: Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı
Son dakika haberi: Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 'Sahil Rüzgarı Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberi: Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için 'Sahil Rüzgarı...
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için "Sahil Rüzgarı...
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