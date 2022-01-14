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Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Köşk ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Seyvan Özlü'nün (33) kullandığı 09 S 0758 plakalı traktör, Beyköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada traktörün altında kaldığı görülen Özlü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri

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