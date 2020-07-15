Aydın'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
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Aydın'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

AYDIN'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler çeşitli etkinliklerle anıldı.

Aydın'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
15.07.2020 18:00 | Son Güncelleme: 15.07.2020 18:31

AYDIN'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler çeşitli etkinliklerle anıldı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4'üncü yıldönümünde Efeler ilçesindeki Tellidede Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Garnizon Komutanı Albay Durmuş İlhan Başer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Ece, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Sevil Esin çelenk sunumu gerçekleştirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Aksoy, şehitlik defterine mesaj yazıp, imzaladı.

Vali Aksoy, mesajında, "Aziz şehitlerimiz, milletimizin birliği ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna en değerli varlığınızı, canlarınızı vererek şehadet şerbetini içtiniz. Mukaddes kanlarınızla suladığınız bu toprakları, kutlu bir vatan olarak bizlere miras bırakan siz aziz şehitlerimize en derin minnet, şükran ve tazim hislerimizi arz etmek üzere bir kez daha huzurunuza geldik. Malazgirt'te başlayıp Çanakkale'yle devam eden ve Kurtuluş Savaşı'yla nihayetlenen şanlı destanlarımız göstermiştir ki, Türk milleti inanç, cesaret, mertlik ve yiğitlik abidesidir. Yüce milletimiz, vatanımızın yılmaz bekçisidir. Sarıkamış'tan Gelibolu'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar Anadolu'nun coğrafyasına bir mühür gibi nakış nakış işlemiştir. Bütün dünya bilmelidir ki, şehitlerimizin, 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır' anlayışıyla bedenlerini feda ettikleri kutsal vatan toprakları, son nefer, son nefes ve son damla kana kadar aynı cesaret ve kararlılıkla muhafaza edilecektir" ifadelerine yer verdi.KARANFİL BIRAKTILARVali Aksoy'un şehitlik defterini imzalamasının ardından Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, dua okudu. Ardından protokol üyeleri, şehitlerin mezarına karanfil bıraktı. Vali Aksoy, törene katılan şehit yakınlarıyla sohbet etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Kemer Mezarlığı Şehitliği, Yedieylül Şehitler Abidesi ile Çanakkale Şehitliği Anıtı da ziyaret edildi. Ayrıca, Bey Camisi'nde şehitlerin ruhu için mevlit okutuldu.


Kaynak: DHA

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