Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılış programı başladı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılış programı camiden okunan ilahilerle başladı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılış programı camiden okunan ilahilerle başladı.

Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namazı kılmak isteyen vatandaşlar, sabah ezanıyla birlikte bölgeye geldi.

Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu da Cankurtaran'da oluşturulan basın merkezinde toplanarak minibüslerle Ayasofya Meydanı'nda oluşturulan basın platformuna taşındı.

Platformun arkasına canlı yayın araçları yerleştirilirken, alana gelen bazı vatandaşlar Türk bayrakları taşıdı.

Vatandaşların zaman zaman "Allahu Ekber", "Zincirler kırıldı Ayasofya açıldı", "Vur vur inlesin Yunanistan dinlesin" sloganları attığı görüldü.

Bazı vatandaşlar, meydanda namaz kılacakları alanlara kartonlar yerleştirirken, sabah erken saatlerde gelen vatandaşların yanlarına güneşten korunmak için şemsiye aldığı gözlendi.

Meydanın bazı noktalarına Fatih Belediyesi ekiplerince sular yerleştirilirken, zaman zaman görevlilerce vatandaşlara su dağıtılıyor.

İstanbul Valisi Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Aktaş inceleme yaptı

Bu arada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, sabah saatlerinden itibaren alana gelen vatandaşlar ile sohbet ederek, incelemelerde bulundu.

Açılış için ABD'den geldiler

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen Pakistan kökenli ABD vatandaşı Müslümanlar da Ayasofya Meydanı'nda yerlerini aldı.

Açılış için New York'tan gelen 40 kişilik grup, geleneksel kıyafetleriyle ilgi odağı oldu.

Açılışta bulundukları için mutlu olduklarını ifade eden grup üyeleri, "86 yıldır kapalı olan Ayasofya'nın yeniden açılmasından dolayı çok mutluyuz. Bu bizim için çok büyük onur ve şereftir. Osmanlı'nın mirası olan Ayasofya açıldığından, namaz kılmak için yeniden burada toplandık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA