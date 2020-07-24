Ayasofya'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma selası ve ezanı saat kaçta okunacak, ne zaman?
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Ayasofya'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma selası ve ezanı saat kaçta okunacak, ne zaman?

Ayasofya uzun yıllar sonra bugün itibariyle cami olarak açılacaktır. İlk olarak Cuma namazıyla açılacak olan Ayasofya-i Kebir Camisi'nde Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman kılınacak detaylar haberimizde.

Ayasofya'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma selası ve ezanı saat kaçta okunacak, ne zaman?
24.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:07

Ayasofya'da 24 Temmuz Cuma günü uzun yıllar sonrasında ilk Cuma namazı kılınacaktır. Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak olup Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli, Meral Akşener gibi liderler de bizzat namaza katılacaktır. Peki Ayasofya'da ilk cuma namazı saat kaçta kılınacak?

AYASOFYA'DA İLK CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ayasofya-i Kebir Camisi'nde ilk cuma namazı bugün 24 Temmuz Cuma günü saat 13:17 'de kılınacaktır.

Saat öğlen 13:17 olduğunda cuma namazı okunacaktır ve namaz kılınmaya başlayacaktır. Ayrıca Cuma selası ise 1 saat önceden okunduğu için 12:17'de okunacaktır. Yani Ayasofya'da Cuma selası 12:17 'de okunurken Cuma ezanı ise 13:17 'de okunacaktır.

AYASOFYA'DA CUMA EZANI VE SELASI NE ZAMAN OKUNACAK?

Ayasofya'da Cuma namazı 13:17 'de okunacaktır. Cuma selası ise 1 saat öncesinden okunuyor.

Cuma selası okunacağı saat : 12:17

Cuma namazı okunacağı saat : 13:17

AYASOFYA CAMİSİNE GELİRKEN ABDEST ALINMALI MI?

İstanbul Vali'si yaptığı açıklamada camide namaz kılacakların pandemi dolayısıyla abdestli gelmelerini tavsiye etmiştir. Ayrıca camiye gelen vatandaşların yanında seccade ve maske almaları gerektiği de duyurulmuştur.

AYASOFYA'DA ERKEKLERE VE KADINLARA AYRILACAK BÖLÜMLER

Ayasofya'da ilk cuma namazında erkeklere toplam 3 bölüm ayrılacak, kadınlara ise toplamda 2 bölüm ayrılacaktır.

Erkekler için : Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi tahsis edildi.

Kadınlar için : Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ve Mehmet Akif Parkı (Cuma namazının ardından kılınacak öğle namazı ve sonrasındaki vakit namazlarını Ayasofya Camisi dışında kılmak isteyen kadınlar için.)

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