Ayakkabısında uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
SİİRT'te ayakkabısında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
23.09.2019 16:16
SİİRT'te ayakkabısında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yol kontrol uygulamasında bir şüphelinin üzerinde arama yapan polis ekipleri, ayakkabısında satışa hazır 68 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yol kontrol uygulamasında bir şüphelinin üzerinde arama yapan polis ekipleri, ayakkabısında satışa hazır 68 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA