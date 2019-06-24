Avrupalı parlamenterler İstanbul seçim sonuçlarını nasıl yorumladı?
Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığı 23 Haziran İstanbul seçimleri Avrupa Birliği'nde yakından takip edildi, sosyal medyada farklı yorumlar yer aldı.
Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığı 23 Haziran İstanbul seçimleri Avrupa Birliği'nde de yakından takip edildi.
Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye konusunda uzmanlaşmış bir çok Avrupa parlamenteri ve siyasetçi Twitter üzerinden İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin paylaşımlarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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