Avrupa uyuşturucu raporuna göre eroin ticaretini Türkiye'deki organize suç örgütleri kontrol ediyor

26.11.2019 19:39 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:39

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi ile EUROPOL tarafından ortak hazırlanan uyuşturucu raporu yayımlandı.



Raporda eroin başlığı altında Türkiye'ye de yer verildi ve genel olarak Avrupa'ya getirilen eroinin Türkiye'deki organize suç gruplarının (OSG) kontrolünde olduğu kaydedildi. Türkiye'deki OSG'lerin Avrupa'ya eroini toptan getirdiği ancak Balkan, İngiliz, Hollandalı ve Pakistanlı OSG'lerin de kıtanın çeşitli bölgelerinde etkili olduğu belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle