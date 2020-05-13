Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 68'i tamamlandı
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Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 68'i tamamlandı

DOĞU Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta; tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise 14,5 kilometreyle en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli inşaatının yüzde 68'i tamamlandı.

Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 68'i tamamlandı
13.05.2020 11:17 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:17

DOĞU Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta; tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise 14,5 kilometreyle en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli inşaatının yüzde 68'i tamamlandı. 

Gümüşhane- Trabzon kara yolu üzerinde yapılan ve dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Yeni Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları, çift yönlü sürdürülüyor. Projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisi ile Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor. Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden 1015 metre kotundan girilip, 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden 1212 metre kotundan çıkacak tünelle Zigana Dağı geçilecek.

GÜMÜŞHANE- TRABZON ULAŞIMINI 40 DAKİKA KISALTACAK

?Mevcut Zigana Tüneli, yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek, Zigana Dağı geçilmiş olacak. Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak. 2021 yılında hizmete alınması planlanan ve 1 milyar liraya mal olacak Yeni Zigana Tüneli inşaatının yüzde 68'i tamamlandı. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahtaki Zigana, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak. Dünyanın en büyük kara yolu tünelinin ise 18,2 kilometre uzunluğuyla Çin'de bulunan 'Zhongnanshar' adlı, çift tüplü tünel olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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