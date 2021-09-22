Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar bu olay konuşuluyor! Balotelli ve Sergen Yalçın, dünya manşetlerinde - Haberler Spor
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Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar bu olay konuşuluyor! Balotelli ve Sergen Yalçın, dünya manşetlerinde

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş - Adana Demirspor maçında Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı harekete dünya basınından önemli haber kaynakları, geniş yer ayırdı. Sergen Yalçın'ın geçmişte Balotelli'ye kullandığı sözlerden dolayı intikam kurbanı olduğu şeklinde manşetler atıldı. İşte o başlıklar.

BEŞİKTAŞ (Haberler.com) - Mario Balotelli'nin attığı gol ve sonrasındaki hareketleri dünya basınında geniş yer buldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sergen Yalçın televizyonda yorumculuk yaptığı dönemde Balotelli için "Beyni yok" demişti.

İşte dünya basınında atılan manşetler:

Avrupa'dan Güney Amerika kıtasına kadar bu olay konuşuluyor! Balotelli ve Sergen Yalçın, dünya manşetlerindeAS (İspanya) - "Balotelli, bu harika golü attıktan sonra kutlamada Sergen Yalçın'ın yanına gitti"

Avrupa'dan Güney Amerika kıtasına kadar bu olay konuşuluyor! Balotelli ve Sergen Yalçın, dünya manşetlerindeL'Equipe (Fransa) - "Mario Balotelli, Adana Demirspor'u Beşiktaş'tan kurtardı"

Avrupa'dan Güney Amerika kıtasına kadar bu olay konuşuluyor! Balotelli ve Sergen Yalçın, dünya manşetlerindeDaily Mail (İngiltere) - "Mario Balotelli, Manchester City formasıyla LA Galaxy'ye karşı yaptığı kötü şöhretli vuruştan sonra kendisine 'beyinsiz' diyen Sergen Yalçın'a 8 yıl sonrasında sataşıyor"

Avrupa'dan Güney Amerika kıtasına kadar bu olay konuşuluyor! Balotelli ve Sergen Yalçın, dünya manşetlerindeSky Sport (İtalya) - "Balotelli'den goller ve rakip teknik direktör ile tartışma"

Avrupa'dan Güney Amerika kıtasına kadar bu olay konuşuluyor! Balotelli ve Sergen Yalçın, dünya manşetlerindeCorriere dello Sport (İtalya): "Balotelli, goller ve kavga: Pjanic'in Beşiktaş'ı ile 3-0'dan 3-3. Sonrası kaos..."

Avrupa'dan Güney Amerika kıtasına kadar bu olay konuşuluyor! Balotelli ve Sergen Yalçın, dünya manşetlerindeMirror (İngiltere) - "Mario Balotelli, kendisine 'beyinsiz' diyen teknik direktöre küstahca gol sevinciyle sataşıyor"

Avrupa'dan Güney Amerika kıtasına kadar bu olay konuşuluyor! Balotelli ve Sergen Yalçın, dünya manşetlerindeFanpage (İtalya) - "Balotelli'nin eski düşmanından intikamı"

Avrupa'dan Güney Amerika kıtasına kadar bu olay konuşuluyor! Balotelli ve Sergen Yalçın, dünya manşetlerindeOle (Arjantin) - "Mario Balotelli'nin kendisini dikkate almayan teknik direktörden intikamı"

Avrupa'dan Güney Amerika kıtasına kadar bu olay konuşuluyor! Balotelli ve Sergen Yalçın, dünya manşetlerindeRecord (Portekiz) - "Balotelli harika bir gol attı, rakip teknik direktöre sataştı"

Avrupa'dan Güney Amerika kıtasına kadar bu olay konuşuluyor! Balotelli ve Sergen Yalçın, dünya manşetlerindeUOL (Brezilya) - "Balotelli, kendisine 'beyinsiz' diyen teknik direktörü kışkırtarak arbedeye neden oldu"

Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar bu olay konuşuluyor! Balotelli ve Sergen Yalçın, dünya manşetlerinde
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Haber: Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar bu olay konuşuluyor! Balotelli ve Sergen Yalçın, dünya manşetlerinde - Haberler Spor
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