Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar bu olay konuşuluyor! Balotelli ve Sergen Yalçın, dünya manşetlerinde
Beşiktaş - Adana Demirspor maçında Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı harekete dünya basınından önemli haber kaynakları, geniş yer ayırdı. Sergen Yalçın'ın geçmişte Balotelli'ye kullandığı sözlerden dolayı intikam kurbanı olduğu şeklinde manşetler atıldı. İşte o başlıklar.
BEŞİKTAŞ (Haberler.com) - Mario Balotelli'nin attığı gol ve sonrasındaki hareketleri dünya basınında geniş yer buldu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sergen Yalçın televizyonda yorumculuk yaptığı dönemde Balotelli için "Beyni yok" demişti.
İşte dünya basınında atılan manşetler:
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