Avrupa'da Pfizer aşı teslimatlarında gecikme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Avrupa'da Pfizer aşı teslimatlarında gecikme

15.01.2021 18:24 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:28
Avrupa'da Pfizer aşı teslimatlarında gecikme

Norveçli sağlık yetkilileri, BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının Norveç ve Avrupa'ya teslimatlarının azalacağını duyurdu.

Norveçli sağlık yetkilileri, BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının Norveç ve Avrupa'ya teslimatlarının azalacağını duyurdu. Şirketin üretim kapasitesini artıracağı ifade edildi.

Norveç Halk Sağlığı Dairesi (FHI), BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Avrupa genelinde ve Norveç'te teslimatlarında azalma ve gecikme olacağını duyurdu. FHI, Norveç'e yapılacak teslimatların yüzde 18 oranında azalacağını belirtti. FHI'den yapılan açıklamada, "Söz konusu azalma, Avrupa ülkelerini de etkileyecektir. Pfizer'ın üretim kapasitesini yılda 1,3'ten 2 milyar doza çıkarmasının ne kadar süreceği henüz belli değil" denildi. FHI Bulaşıçı Hastalıklar Önleme Uzmanı Geir Bukholm, FHI'nin söz konusu değişiklikten bugün haberdar edildiğini duyurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlker Başbuğ Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Ajda Pekkan Demet Akalın Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Bakkal Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Twitter Türkiye Kupası Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa'da Pfizer aşı teslimatlarında gecikme - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 18:32:42. #1.15#
title