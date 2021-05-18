Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları, yatırımcıların haftanın ikinci işlem gününde risk algılarındaki toparlanmanın ve Avrupa'da yılın ilk çeyrek büyüme verilerinin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, yatırımcıların haftanın ikinci işlem gününde risk algılarındaki toparlanmanın ve Avrupa'da yılın ilk çeyrek büyüme verilerinin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 daraldı.

19 üyeli Avro Bölgesi'nde ise mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH), yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 düştü.

Analistler, enflasyon endişelerinin piyasa fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, yatırımcıların, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iyileşme aşamasındaki ekonomilerin maruz kaldığı fiyat baskılarına karşı toleransını anlamaya çalıştığını, bunun için Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) nisan toplantısına ilişkin yarın açıklanacak tutanaklarını beklediğini söyledi.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,17 artışla 443,04 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 artarak 7.034,24 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,07'lik yükselişle 24.880,45 puana ulaştı.

Öte yandan Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,07 gerileyerek 15.386,58 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22'lik azalarak 6.353,67 puan seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.13 itibarıyla yüzde 0,44'lük yükselişle 1,221 seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran