Avrupa borsaları düşüşle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

17.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:01
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,20 azalışla 426,08 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi önceki kapanışının hemen altına inerek 14.550 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 azalışla 6.774 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 düşüşle 6.040 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,49 değer kaybıyla 8.618 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 azalarak 24.239 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,08 azalışla 1,1893 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin tahvil faizlerinin seyrinin pay piyasalarında fiyatlamalar açısından temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklanacak toplantısında projeksiyon ve yönlendirmelerin yatırımcı kararlarında belirleyici olacağını söyledi.

Fed'den faiz ya da para politikasına ilişkin herhangi bir değişiklik beklenmediğini kaydeden analistler, karar öncesi ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,63 sınırına yükseldiğini ifade etti.

Analistler, bugünün veri takviminde Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları verilerinin öne çıktığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Pervin Buldan Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pelin Öztekin Ayşegül Çınar Ezgi Eyüboğlu İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Caner Erkin Cüneyt Çakır Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 12:02:30. #1.14#
title