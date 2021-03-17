Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,20 azalışla 426,08 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi önceki kapanışının hemen altına inerek 14.550 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 azalışla 6.774 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 düşüşle 6.040 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,49 değer kaybıyla 8.618 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 azalarak 24.239 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,08 azalışla 1,1893 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin tahvil faizlerinin seyrinin pay piyasalarında fiyatlamalar açısından temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklanacak toplantısında projeksiyon ve yönlendirmelerin yatırımcı kararlarında belirleyici olacağını söyledi.

Fed'den faiz ya da para politikasına ilişkin herhangi bir değişiklik beklenmediğini kaydeden analistler, karar öncesi ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,63 sınırına yükseldiğini ifade etti.

Analistler, bugünün veri takviminde Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları verilerinin öne çıktığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk