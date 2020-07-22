Avrupa borsaları Covid-19 kaygılarıyla düşük açıldı Avrupa'daki başlıca hisse senedi borsaları, yatırımcımların Covid-19 pandemisinin küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin artan kaygılarıyla Çarşamba gününe düşüşlerle başladı.

Avrupa'daki başlıca hisse senedi borsaları, yatırımcımların Covid-19 pandemisinin küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin artan kaygılarıyla Çarşamba gününe düşüşlerle başladı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri art arda dört gün süren zorlu zirvede Covid-19 pandemisinden etkilenen ekonomileri için 750 milyar euro büyüklükte canlandırma planı üzerinde anlaştılar. Paketin 360 milyar euroluk bölümü kredi biçiminde, 390 milyar euroluk bölümü de hibe biçiminde dağıtılacak.

Piyasalar bugün ilerleyen saatlerde, Covid-19'un ekonomi üzerindeki etkileri ve toparlanma öngörülerine ilişkin konuşma yapması beklenen Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ı izleyecek.Avrupa'nın başlıca piyasalarından, Almanya'da DAX yüzde 0.06 ve Birleşik Krallık'ta FTSE 100 Endeksi yüzde 0.24 düşüşle açıldı. Fransa'da CAC 40 Endeksi de açılışta yüzde 0.93 düştü.

Kaynak: DHA