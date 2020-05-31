Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarında artış sürüyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarında artış sürüyor

Kazakistan, Ukrayna, Ermenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Gürcistan ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarında artış sürüyor
31.05.2020 11:55 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:55

Kazakistan, Ukrayna, Ermenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Gürcistan ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 476 artarak toplam 10 bin 858'e ulaştı.

Yeni vakaların 149'u başkent Nur Sultan'da, 117'si Almatı şehrinde görüldü.

İyileşenlerin sayısı 163 artarak 5 bin 220'ye yükseldi.

Bugüne kadar virüsten 38 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 5 bin 600 hastanın tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da 468 yeni vaka

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 67'si sağlık çalışanı ve 12'si çocuk 468 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 23 bin 672'ye çıktığını bildirdi.

Vakalardan 1712'sinin çocuk, 4 bin 542'sinin ise sağlık çalışanı olduğunu kaydeden Stepanov, son günde en fazla vakanın Çernovtsi, Harkov ve Kiev bölgelerinde görüldüğünü kaydetti.

Stepanov, ölü sayısının 12 artarak 708, iyileşen sayısının 227 artarak 9 bin 538 olduğunu belirtti.

Ermenistan'da vaka sayısı 9 bin 282'ye ulaştı

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 355 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 9 bin 282'ye, ölü sayısı 4 artarak 131'e çıktı.

Bugüne kadar 58 bin 65 test yapılan ülkede, 3 bin 386 Kovid-19 hastası iyileşti, 5 bin 765 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 31 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakası sayısının 31 artarak 3 bin 554'e ulaştığı bildirildi.

Vakalardan 9'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, salgın tespit edilen 757 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Toplam 600 bin Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede 46 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Bugüne kadar 2 bin 783 kişinin sağlığına kavuştuğu Özbekistan'da, Kovid-19 nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Kırgızistan'da vaka sayısı 1748'e çıktı

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 26 artarak 1748'e, taburcu edilenlerin sayısı 53 artarak 1170'e yükseldi.

2 bin 137 kişi hastanelerde gözetim altında, 7 bin 228 kişi ise ev karantinasında bulunuyor.

Kırgızistan'da bugüne kadar 16 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Gürcistan'da vaka sayısı 786 oldu

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içinde 26 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 786'ya, iyileşenlerin sayısının 605'e yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti.

Moldova'da 3 kişi daha öldü

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 294'e yükseldi.

8 bin 98 vakanın görüldüğü ülkede 38 bin 92 kişi gözetim altında tutuluyor.

Durumu ağır olan 251 hastanın 22'sinin solunum cihazına bağlı olduğu, vakalardan 1612'sinin sağlık çalışanı olduğu kaydedildi.

Son günde 126 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşenlerin sayısı 4 bin 581 oldu.

Ülkede, 1 Haziran itibarıyla 3 sınır kapısı daha açılacak ve böylece açık sınır kapısı sayısı 22 olacak.

Moldova'da Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında 1 Haziran itibarıyla kamu hizmeti veren yerler açılacak.

Ayrıca, 1 Haziran itibarıyla lisanslı sporcular açık havada antrenman yapabilecek.

Ülkede, 5 Haziran itibarıyla ibadethanelerin açılması bekleniyor.

8 Haziran'dan itibaren de restoran ve eğlence yerlerinin kapalı olması şartıyla alışveriş merkezlerinin açılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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