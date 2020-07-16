Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor NUR Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Özbekistan, Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

NUR Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Özbekistan, Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1674 artarak 65 bin 188'e yükseldi.

Virüsten 1058 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 39 bin 66'ya ulaştı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı Ürün ve Hizmet Kalite Kontrol Komitesi Başkanı Timur Sultangaziyev, son bir haftada vaka sayısında artışın yüzde 6,7 olduğunu belirtti.

Sultangaziyev, tedavisi devam eden 25 bin 688 vakanın 192'sinin çocuk olduğunu aktardı.

Öte yandan başkent Nur Sultan'da sokaklarda, park alanlarında ve diğer halka açık yerlerde kapsamlı dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Bugüne kadar ülkede virüs nedeniyle 375 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuz ayının başında vaka sayısının hızlı artmasıyla 2 Ağustos'a kadar uygulanan sıkı karantina sürüyor.

Ukrayna'da vaka sayısı 56 bin 400'ü geçti

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 848 artarak 56 bin 455'e, ölü sayısının 18 artarak 1445'e yükseldiğini kaydetti.

Vakalardan 4 bin 3'ünün çocuk ve 7 bin 591'inin sağlık personeli olduğunu belirten Stepanov, iyileşenlerin sayısının 800 artarak 28 bin 931'e ulaştığını aktardı.

Kovid-19'la ilgili durumun kötüleşmesiyle karantinanın 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Kırgızistan'da 521 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, son 24 saatte ülkede vaka sayısının 521 artarak 12 bin 498'e çıktığını açıkladı.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 7 artarak 167'ye yükseldiğini bildiren Akmatova, bugüne kadar 5 bin 638 hastanın iyileştiğini ve 6 binden fazla kişinin tedavisinin devam ettiğini aktardı.

Akmatova, son 24 saatte zatürreden hayatını kaybedenlerin sayısının ise 41 artarak 612'ye yükseldiğini kaydetti.

Ermenistan'da ölü sayısı 600'ü geçti

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 554 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 33 bin 559'a çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 15 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 607'ye yükseldi.

Bugüne kadar 141 bin 410 test yapılan ülkede, 21 bin 931 Kovid-19 hastası iyileşti.

Ermenistan'da 10 bin 832 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 14 bin 800'e yaklaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 321 artarak 14 bin 787'ye, virüsten ölenlerin sayısının 3 artarak 72'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 312 artarak 8 bin 655'e ulaştığı kaydedildi.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ülkede 80 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 6 bin 60 hastanın tedavisi sürüyor.

Öte yandan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kovid-19'la mücadele stratejisinin yürütülmesindeki aksaklıklar nedeniyle Sağlık Bakanı Alişir Şadmanov ve Taşkent Belediye Başkanı Cihangir Artıkhocayev'e disiplin cezası verdi.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Gürcistan'da 2 yeni vaka

Gürcistan Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2 kişinin virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 1037'ye, virüsten iyileşenlerin sayısı 883'e yükseldi.

Kovid-19'dan 15 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 5 bin 640 kişi karantinada, 244 kişi de hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Kaynak: AA