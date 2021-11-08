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Avcılar'da inşaat bekçisi ölü bulundu

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Avcılar'da inşaat bekçisi ölü bulundu

Avcılar'da bir kişi, bekçiliğini yaptığı inşaatta ölü bulundu.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir kişi, bekçiliğini yaptığı inşaatta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi Erencan Sokak'taki bir inşaatta görevliler, bekçi Ergün Celep'in asansör boşluğunda hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine gelen ekipler, Celep'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından Ergün Celep'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Avcılar'da inşaat bekçisi ölü bulundu

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri
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