ATM dolandırıcılarının hedefi emekliler

GAZİANTEP - Gaziantep'te ATM önlerinde emeklilere yardım etme bahanesiyle dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

ATM cihazları önünde para çekmek isteyen emeklilere yardım etme bahanesiyle kartlarını alan şüpheliler, mağdurların dalgınlıklarından faydalanarak parayı alıp, ardından hesapta para olmadığını söylüyorlar. ATM cihazında işlem yapmasını bilmeyen emekli vatandaşları hedef alan şahısların, hırsızlık anları ise, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayları gerçekleştiren şüphelilerin tespit edilip yakalanmalarına yönelik Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri yapılan araştırmalar sonucunda, olayları H.K. ve M.H isimli şüpheli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti.

İki şüphelinin yapılan operasyonla yakalanırken, şüpheli şahıslar hakkında yapılan incelemelerde aynı yöntemle 4 farklı şahsı toplamda 4 bin 680 TL dolandırdıkları öğrenildi.

Öte yandan emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen her 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.