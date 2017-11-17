Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Mavi Halka' Etkinliği

Adana'da kız öğrenciler diyabete dikkat çekmek için mavi halka etkinliği düzenledi.



Adana'nın Seyhan ilçesinin göç alan bir bölgesinde bulunan ve kız çocuklarına eğitim veren Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri diyabet konusunda farkındalık oluşturmak için mavi halka etkinliği düzenledi.



Konuyla ilgili konuşan okul müdürü Türkan Güneyli, "Okulumuz 'Beslenme Dostu Projesi' kapsamında sertifikası olan okullardan biridir. Çağımızın hastalığı obezite ile ilgili de "Sağlıklı beslen mutlu yaşa" sloganıyla bir dizi etkinliklerimiz olacak" dedi.



Ayrıca yapılan etkinliğin, World Diabetes Federation resmi internet sayfasındaki World Diabetes Day etkinliklerinde paylaşıldığı belirtildi. - ADANA