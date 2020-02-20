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Atalanta tur kapısını araladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İtalyan ekibi Atalanta, sahasında İspanyol takımı Valencia'yı 4-1 mağlup ederek tur kapısını araladı.

20.02.2020 01:23 | Son Güncelleme: 20.02.2020 01:42
Atalanta tur kapısını araladı

Son 16 Turu ilk maçında İtalyan ekibi , sahasında İspanyol takımı 'yı 4-1 mağlup ederek tur kapısını araladı.


Giuseppe Meazza Stadyumu'nda Atalanta, Valencia'yı konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 16. dakikada Hans Hateboer'in golüyle 1-0 öne geçti. 42. dakikada Josip Ilicic'in fileleri havalandırmasıyla Atalanta, soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda da İtalyan ekibinin etkili oyununu sürdürdü. 57. dakikada Remo Freuler ve 62. dakikada Hans Tateboer'in golleriyle Atalanta skoru 4-0'a getirdi. 66. dakikada Valencia, Denis Cheryshev ile umutlansa da, 90 dakika sonunda Atalanta sahadan 4-1 galip ayrılarak rövanş için büyük avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 10 Mart Salı günü oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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