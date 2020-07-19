Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
19.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 19.07.2020 13:40

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 13, Güney Kore'de 34, Singapur'da 257, Malezya'da 15 ve Yeni Zelanda'da 3 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeybatısındaki Urumçi'de 13 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken toplam vaka sayısı ise 83 bin 660'a çıktı.

Güney Koreli yetkililer de son 24 saatte 34 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığını, 13'ünün yurt dışı irtibatlı olduğunu bildirdi. Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 13 bin 745'e yükseldi.

Singapur'da son 24 saatte 257 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 47 bin 912'ye çıktı.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığını açıkladı.

Endonezya

Endonezya'da Kovid-19 salgını nedeniyle bir günde 127 kişi hayatını kaybederken bu rakam ülkede "en fazla ölümün yaşandığı gün" olarak kayda geçti.

Ülkede, son 24 saatte vaka sayıları 1639 artışla 86 bin 521'e, ölenlerin sayısı 127 artışla 4 bin 143'e, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 133 artışla 45 bin 401'e yükseldi.

Vakalar, başkent Cakarta'da 16 bin 538'e, Doğu Cava'da 18 bin 308'e, Bali'de 2 bin 745'e ve Açe'de 146'ya çıktı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 459 yeni Kovid-19 vakasının saptandığı ve virüs nedeniyle 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede, virüse bağlı can kaybının 2 bin 618'e çıktığı aktarılan açıklamada, vaka sayısının da 204 bin 525'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede salgına yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının da 111 bin 642'ye ulaştığı kaydedildi.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve toplam vaka sayısının 3 bin 249'a ulaştığı kaydedildi.

Tayland'da, Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti, virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 96 kişi iyileşti, 95 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak açıklanan 2 bin 241 yeni Kovid-19 vakasıyla, ülkede toplam vaka sayısı 67 bin 456'ya çıktı.

Filipinler'de son 24 saatte salgın nedeniyle 58 hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1831'e yükseldi.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 22 bin 465'e ulaşırken, tedavi gören aktif vaka sayısı 43 bin 160 olarak kaydedildi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 15 artarak toplam 8 bin 779'a yükseldi.

Ülkede 7 kişi daha sağlığına kavuştu, toplam iyileşen vaka sayısı 8 bin 553'e, aktif vakalar ise 103'e çıktı.

Son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı toplam 123 oldu.

Kaynak: AA

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