Asya borsaları satıcılı seyretti

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün akşam yaptığı konuşmada, Fed'in maksimum istihdam ve ortalama yüzde 2 enflasyon hedeflerinden hala uzakta olduğunu yineledi.

Powell'ın tahvil faizlerinde yükselişe karşın bir aksiyon sinyali vermemesinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,58 seviyelerine kadar çıkarken, azalan risk iştahı ile pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Bu gelişmelerle Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,04 azalarak, 3.501 puan ve Avustralya S&P ASX200 endeksi de yüzde 0,74 düşüşle 6.710 puan oldu. Çin'de büyüme hedefinin yüzde 6'nın üzerinde belirleneceği haberleri pay piyasasında satışların sınırlı kalmasına neden oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,23 azalışla 28.864 oldu. Dolar/yen paritesi 0,32 primle 108,2 seviyesinde işlem görüyor.

Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,22 gerileyerek 50.737 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,39 değer kaybıyla 29.132 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk