Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında yılın son işlem günlerinde düşük hacimli karışık bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve teşvik paketleri ile ilgili gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, yaygınlaşan aşı çalışmalarına karşın mutasyon riski ve virüsün yeni türlerine karşı aşıların etkinliğine ilişkin belirsizlikler piyasalarda alımları sınırlıyor.

Bu gelişmelerle dün tarihi zirvesini gören Japonya'da Nikkei 225 endeksi, bugün gelen kar satışlarının da etkisiyle yüzde 0,5 değer kaybederek 27.444 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 düşüşle 103,3 seviyelerine geriledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 artarak kapanışta 3.415 puan oldu.

Hindistan2da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 47.514 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 yükselişle 27.074 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 primle 2.875 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu