ASPİLSAN Enerji'nin kuruluşunun 40. yılı Kayseri'de kutlandı

Kayseri'de hayırseverlerin bağışlarıyla 1981'de kurulan ASPİLSAN Enerji'nin kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kayseri'de hayırseverlerin bağışlarıyla 1981'de kurulan ASPİLSAN Enerji'nin kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi toplantı salonunda gerçekleştirilen programda ASPİLSAN'ın yeni logosu da tanıtıldı.

ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Necati Tekin, programda yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin telsizleri için batarya üretmek amacıyla kurulan firmanın bugün öncelikli hedefinin Kayseri'de Lityum İyon Teknoloji Merkezi kurmak olduğunu belirtti.

Bu yatırımlarla öncü bir üretim üssü kurulmuş olacağını ifade eden Tekin, "Artan insan kaynaklarıyla ürün çeşitliliğini her geçen gün arttırarak yerli ve milli üretime büyük destek sağlanacaktır. İlk etapta yıllık 21 milyon pil üretim kapasitesine hem bilgi birikimi hem de teknolojik altyapı ile hazır olacağız." dedi.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy da fabrikanın temellerinin Kayserili vatandaşların yaptığı bağışlarla 1981'de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde atıldığını anımsattı.

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında silah ambargosunun fabrikanın kuruluşunda etkili olduğunu anlatan Özsoy, milli ve yerli bilincini topluma yaymaya çalıştıklarını vurguladı.

Özsoy, devlet ve millet dayanışmasıyla fabrikanın kurulduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle kurulan ASPİLSAN'ın Türkiye'ye borcu çoktur. Türkiye'nin şarj edilebilir ilk pil üretimi ASPİLSAN tarafından 1984 yılında gerçekleştirilmiştir. Bugünkü ihtiyaç duyulan teknoloji, 1984 yılında saygıdeğer kurucularımız tarafından ülkeye getirilmiştir. Yerinde görülerek, Almanlarla pazarlık yapılarak, ciddi fedakarlıklarla bu şirketi meydana getirmişlerdir. Bu şirket Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına emanet olduğu gibi Türk milletine de emanettir. Bu şirket, çalışanlarından toplumuna kadar, okulundan devletine kadar herkesin sahip çıkması gereken bir şirket. Türkiye'nin gelecek vizyonuna damga vuracak bir şirket olduğunu da ifade etmek isterim."

ASPİLSAN'ın zaman içinde pil üreten firmadan batarya üreten firma haline geldiğini anlatan Özsoy, 1993 yılında uçak akülerinin de üretimine başlandığını dile getirdi.

Özsoy, bu adımın büyük bir başarı olduğunu, dünyada uçak aküsü üreten 5 firma bulunduğunu bildirdi.

ASPİLSAN'ın zaman içinde savunma sanayinin bir firması olmaktan çıktığını ve birçok sektörün enerji ihtiyacını karşılayan firma haline geldiğini dile getiren Özsoy, savunma, medikal, deniz, hava, raylı sistemler gibi farklı alanlarda ürünler ve 300'den fazla bataryanın üretildiğini söyledi.

Özsoy, ASPİLSAN'ın yeni fabrikalar kurarak güçlendiğini, enerji depolama için Ar-Ge çalışmalarına da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Hayırseverlere plaketlerin verildiği programa Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan