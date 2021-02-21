Aşıyı zorlu şartlarda yaşlılara ulaştırıyorlar

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki toplum sağlığı merkezi ekipleri, kar yağışı ve soğuk hava şartlarına rağmen Kovid-19 aşısını vatandaşlara uygulamaya devam ediyor.

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki toplum sağlığı merkezi ekipleri, kar yağışı ve soğuk hava şartlarına rağmen Kovid-19 aşısını vatandaşlara uygulamaya devam ediyor.

Pamukova Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri 182 aracılığıyla evde aşı olmak için randevu alan Bayırakçaşehir, Gökgöz, Özbek ve Elperek mahallerinde aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

Toplum sağlığı merkezi çalışanları filyasyon ve kovid hastalarının evde takip edilmesi çalışmalarının yanı sıra kar ve soğuğa rağmen aşılama için olağanüstü bir çaba göstererek bu sürecin en hızlı ve en az kayıpla atlatılması için özverili çalışmaya devam ediyor.

Mahallelere araçla ulaşan sağlık ekipleri bazı yerlerde yarım metre karın üstünde yürümek zorunda kalıyor.

Zorlu yolculuğun sonunda evde aşı olmak için randevu alan yaşlıların kapısını çalan sağlık çalışanları, yaşlılar tarafından sıcakkanlılıkla karşılanıyor.

Pamukova Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarının özverili çalışması vatandaşlar tarafından taktir ediliyor.

Pamukova Toplum Sağlığı Merkezinden yapılan açıklamada, evde aşılama çalışmaları için planlamaların devam ettiği, vatandaşların hastanelerde ve Aile Sağlık Merkezlerinde de 182 üzerinden randevularını alıp aşı olabileceğini ifade edilerek, randevu alamayan vatandaşların 0 264 551 30 32 nolu telefon numarasından Pamukova Toplum Sağlığı Merkezini arayarak yardım alabileceklerini belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş