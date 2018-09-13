Aşık Olduğu Kadını Bulmaya Çalışan Üniversiteli, Okuldaki "Nicole" Soyadlı 247 Kadına Mesaj Attı

Aşık olduğu kadına ulaşmakta çaresiz olan Zenita'nın, üniversitenin e-posta rehberini taradı ve "Nicole, Nikki ve Nicolette" isimli tüm e-posta adreslerine ulaştı. Zetina, ulaştığı 247 e-posta adresine, aşık olduğu kadını aradığını belirtti.

ÜNİVERSİTELİ GENÇ, AŞIK OLDUĞU KADININ SOYADINI UNUTTU

Kanada'da Calgary Üniversitesi'ni kazanan Carlos Zetina, Perşembe akşamı tanıştığı Nicole adlı kadına aşık oldu. Zetina, aşık olduğu kadının soyadını unuttu ve yanlış telefon numarası verdi.

"MERHABA, BU TÜM NİCOLE'LERE YOLLANAN BİR TOPLU MESAJ"

Zetina, yolladığı e-postada: "Merhaba, bu, tüm Nicole'lere yollanılan bir toplu mesaj. Eğer ifade ettiğim tanıma uymuyorsanız mesajı görmezden gelin. Adın Nicole ve Hollanda'dan geliyorsan ve Nietzche'nin iç karartıcı olduğunu düşünüyorsan bana yaz" dediği ifade edildi.

NİCOLE E-POSTA GRUBUNDA BULUNAN KADINDAN GRUP KURUP ETKİNLİK DÜZENLEDİ

Zetina'nın yolladığı e-postada, üniversite profesörlerinin de bulunduğu belirtildi. "Nicole e-posta grubu"nda bulunan kadınların, Facebook grubu kurduğu ve beraber etkinlik düzenledikleri ifade edildi.

Nicole'un üniversite değişim programı ile Calgary Üniversitesi'ne geldiği bu sebeple üniversiteye kayıtlı e-posta adresinin olmadığı belirtildi. "Nicole e-posta grubu"nun üniversitede duyulmaya başlanması üzerine, Nicole, Zetina ile iletişime geçti. Fox News'e konuşan Zetina, Nicole ile buluşacaklarını ifade etti.