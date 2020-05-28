Artvin'de namaz kılınacak camiler belirlendi Artvin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cemaatle cuma namazı kılınacak camiler belirlendi.

Artvin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cemaatle cuma namazı kılınacak camiler belirlendi.

İçişleri Bakanlığınca 22 Mayıs'ta yayımlanan "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi Genelgesi" doğrultusunda, Valilik koordinesinde, il ve ilçe müftülüklerince gerçekleştirilen çalışmalarla avlusunda/bahçesinde cuma namazı kılınacak camiler ile cuma namazı kılmaya uygun diğer alanların tespiti yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile belediye görevlilerince cuma namazı kılınacak cami avlusu ile diğer alanların temizliği ve işaretlenmesi yapıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerde şadırvan ve tuvaletlerin kapalı olacak. Vatandaşlar, evlerinde abdest alıp kendi seccadesini yanında bulundurarak belirlenen yerlerde sosyal mesafe kuralına uygun ve maskeli şekilde namaz kılabilecek.

Kaynak: AA