Arnavutköy Belediyesi'nden Kızılay'a Kan Bağışı Desteği

Arnavutköy Belediye personeli Kızılay'a destek olmak ve farkındalık oluşturmak adına kan bağışında bulundu.

Arnavutköy Belediye personeli Kızılay'a destek olmak ve farkındalık oluşturmak adına kan bağışında bulundu.

Covid-19 salgını nedeniyle kan stoklarının azalmasıyla birlikte Arnavutköy Belediyesi Kızılay ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenledi. Arnavutköy Belediye binasının önüne kurulan Kızılay'ın çadırına belediye personeli ve vatandaşlar ilgi göstererek kan bağışında bulundular.

Kızılay'a kan bağışında bulunan Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Koç: " İçerisinde bulunduğumuz pandemi münasebetiyle Kızılay'ımızın kan stoklarında ciddi manada bir düşüş olduğunu hem basından hem de kamuoyundan takip ediyoruz. Kızılay'ımıza katkı olması münasebetiyle belediyemiz ile birlikte, belediye binamızın önünde bizde kan bağışı yapmayı arzu ettik. Sağ olsun çalışma arkadaşlarımızda kampanyamıza ciddi manada katkı sağladılar. Az önce bizde kan bağışı yaparak, bu kampanyaya destekte bulunduk. Gün boyunca kan verme işlemi burada devam edecek. İnşallah Kızılay'ımızın kan stoklarının artması konusunda elimizden geleni yapmanın gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Kaynak: Habermetre