Arkasspor'da Blankenau gitti

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'da son 2 sezonda forma giyen Kanadalı pasör Jay Blankenau yuvadan uçtu.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'da son 2 sezonda forma giyen Kanadalı pasör Jay Blankenau yuvadan uçtu. Tecrübeli voleybolcu 2 yıllığına Polonya Süper Lig ekibi Verva Warszawa Orlen Paliwa'ya transfer oldu.

Yeni sezon öncesi Blankenau'nun yerine Fenerbahçe'den pasör Ulaş Kıyak'la anlaşan İzmir temsilcisinde Yiğit, Mustafa Koç, Burak Güngör, Çağatay ve Brezilyalı Araujo takımdan ayrılmıştı. Arkasspor, dış transferde Ulaş'ın yanı sıra İnegöl Belediyespor'dan libero Caner Dengin ve Brezilyalı pasör çaprazı Gabriel Candido ile el sıkıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı