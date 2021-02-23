Ardahan'ın 100'üncü kurtuluş yılı kutlaması (2)
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Ardahan'ın 100'üncü kurtuluş yılı kutlaması (2)

23.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:58
Ardahan'ın 100'üncü kurtuluş yılı kutlaması (2)

KURTULUŞ GECESİNDE FENER ALAYI COŞKUSUArdahan'ın kurtuluş günü kentte hem gündüz hem de akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

KURTULUŞ GECESİNDE FENER ALAYI COŞKUSU

Ardahan'ın kurtuluş günü kentte hem gündüz hem de akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Ardahanlılar, Saat 18.30'da Belediye tarafından düzenlenen Fener alayına katıldılar. Termometrelerin sıfırın altında 5 dereceyi gösterdiği saatlerde Tarihi Kura Köprü üzerinde bir konuşma yapan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Ardahan'ın esaretten kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlu olsun. Bundan tam bir asır önce 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da oluşturduğu Meclisin büyük baskıları ve düzenli orduya geçişle o zamanlar buraları kendilerine yurt sanan Ruslara, Ermenilere ve Gürcülere, Kazım Karabekir Paşa komutasındaki ordularımız Ardahan'ı terk etmelerini ve buraları yeniden Anadolu'ya intikalini sağlamışlar, büyük mücadeleler vererek 40 yıl esaret altında kalan bu toprakları atalarımız, dedelerimiz büyük bedeller ödeyerek bu toprakları geri kazanmışlar. Bugün çok şükür Cumhuriyetin sayesinde bayrağımız dalgalanıyor ve özgürce Ardahan'da yaşıyoruz. Bu toprakları bize yurt yapan şehitlerimizin ve hayattaki gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" diye konuştu.Tarihi Kura Köprüsü üzerinden yürümeye başlayan Ardahanlılar ellerinde meşaleler ile söylenen marşlarla birlikte yürüdüler. Vatandaşlar, ellerindeki bayrakları sallayarak Mili Egemenlik parkına kadar coşkuyla yürüdüler.


Ardahan'ın 100'üncü kurtuluş yılı kutlaması (2)
Ardahan'ın 100'üncü kurtuluş yılı kutlaması (2)
Ardahan'ın 100'üncü kurtuluş yılı kutlaması (2)
Ardahan'ın 100'üncü kurtuluş yılı kutlaması (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI

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