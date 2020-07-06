Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
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Ardahan'da bir köy karantinaya alındı

Ardahan merkeze bağlı Tepeler köyü, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
06.07.2020 19:56 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:14

Ardahan merkeze bağlı Tepeler köyü, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, Tepeler köyünde Covid-19 salgını tespit edilmesi nedeniyle yapılan incelemede şüpheli ile temaslı kişilerin belirlendiği ifade edildi.

Bu nedenle merkeze bağlı köyün Hıfzıssıhha Kurulunca karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla 14 gün süreyle köy giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınmasına karar verilmiştir."

Jandarma ekiplerince giriş ve çıkışları kontrol altına alınan köyde sağlık ekipleri de filyasyon çalışması başlattı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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