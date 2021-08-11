Ardahan'da bir besicinin hayvanları için hazırladığı otları yaktığı iddia edilen kişi tutuklandı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde, bir besicinin hayvanları için hazırladığı otları yaktığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde, bir besicinin hayvanları için hazırladığı otları yaktığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Hanak Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçenin Koyunpınar köyünde bir besicinin hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için hazırlayıp bir alanda biriktirdiği ot balyalarının yanması üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma sonucu, otları yaktığı iddia edilen H.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıkça sorgulandı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen H.T. tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh