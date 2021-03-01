Apex Legends, Steam'de rekor oyuncu sayısına ulaştı

Apex Legends daha fazla oyuncu çekmeye devam ediyor. Steam'de en çok incelenen raporlardan biri olan eş zamanlı oyuncu sayısında Apex Legends kendi rekorunu kırdı.

Apex Legends'ın 8. Sezonu devam ederken oyuncu nüfusunda bir artış gördü. Şubat ayında Steam'de bir önceki aya göre yaklaşık 70.000 daha fazla eşzamanlı oyuncu oyunun keyfini çıkardı. Şubat ayı biterken, Steam Database verilerine göre 196,799 eş zamanlı oyuncu ile rekor kıran en yüksek oyuncu sayısına ulaşmış oldu.

Bu durum iki yıllık yıldönümü toplama etkinliğinin sona ermesinden beş gün sonra gerçekleşti. 2020 Kasım ayında Steam'e geldikten sonra Apex Legends, platformun en iyi 10 oyununda kendine yer bulmuştu.

APEX LEGENDS'I NELER BEKLİYOR?

Apex Legends'ın önünde çok parlak bir gelecek var. Mobil cihazlar için artık tanıtılmasını bekliyoruz. Ayrıca, PUBG'nin halihazırda hakim olduğu Çin mobil pazarını da kırmaya çalışabilir. Ancak en önemli şey, Respawn'ın bu yıl oyunu bir battle royale'den çok daha fazlasına dönüştürme planı olduğu.

Kaynak: Playerbros