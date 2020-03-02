AÖF kayıt yenileme bitti mi? AÖF kayıt yenileme süresi uzatıldı mı? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

02.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:48

AÖF kayıt yenileme işlemini belirtilen tarihler arasında yapamayanlar AÖF kayıt yenileme bitti mi? Ve AÖF kayıt yenileme süresi uzatıldı mı soruların yanıtlarını aradı. Anadolu Üniversitesinin AÖF kayıt yenileme tarihlerini uzatma kararı sonrası AÖF kayıt yenileme bitti mi ve AÖF kayıt yenileme süresi uzatıldı mı konuları netlik kazandı. İşte, yeni AÖF kayıt yenileme tarihleri! AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

YENİ AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ!

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri hakkında duyuru yaptı. Duyuruda: "Siz değerli öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine kayıt yenileme süresi 6 Mart Cuma 2020 saat 23.59'a kadar uzatılmıştır" denildi.

AÖF kayıt yenileme son gün: 6 Mart Cuma 2020 saat 23.59

AÖF kayıt yenileme duyurusu

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEM BASAMAKLARI

AÖF 2020 kayıt yenileme işlemi 4 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar:

• Ders seçimi

• Ücretin ödenmesi

• Otamasyondan kayıt kontrolü

• Ders kitapların ekampüs'te

Bu işlem basamakları tamamlanarak AÖF kayıt yenileme işlemi tamamlanmaktadır.

1. ADIM: DERS SEÇİMİ

Ders seçimi yapmak için https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/ linkinden ders seçimi bölümünü tıklayınız. Karşınıza gelen ekrandan giriş yaparak 2020 bahar dönemi derslerinizi seçiniz. Derslerini tam ve eksiksiz şekilde seçtikten sonra 2020 AÖF bahar dönemi ders ücreti bilgisi ekranda görülecektir.

AÖF DERS SEÇİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

2. ADIM: ÜCRETİN ÖDENMESİ

AÖF kayıt yenileme işleminde ders seçimini yaptıktan sonra aynı ekranda belirtilen linke tıklayarak ücret ödeme sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu aşamada kartınızla AÖF 2020 bahar dönemi ücretini ödeyebilirsiniz. Bu işlemi kılavuzda belirtilen banka/atm noktalarından da gerçekleştirebilirsiniz.

AÖF KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

3. ADIM: OTOMASYONDAN KAYIT KONTROLÜ

AÖF kayıt yenileme işleminde ücret ödendikten sonra otomasyon sistemine giriş yaparak derslerinizin kontrolünü https://aof.anadolu.edu.tr/ogrenci/DersDurum.aspx adresinden yapmalısınız.

AÖF DERS KAYIT KONTROLÜ İÇİN TIKLAYINIZ

4. ADIM: DERS KİTAPLARIN EKAMPÜS'TE

Ders seçimi, ücret ödeme ve ders kontrolünden sonra ekampüs sistemine giriş yaparak ders kitaplarınızı inceleyebilir, yeni dönem dersleri için hazırlıklarınıza başlayabilirsiniz.

EKAMPÜS'E GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AÖF kayıt yenileme başlangıç tarihi: 17 Şubat Pazartesi

AÖF kayıt yenileme bitiş tarihi: 6 Mart Cuma 2020 saat 23.59