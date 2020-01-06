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Antalyaspor teknik direktör Tamer Tuna ile sözleşme imzaladı

Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay'ın konuşması Antalyaspor teknik direktörü Tamer Tuna'nın konuşması Tamer Tuna'nın sözleşmeyi imzalaması ve tokalaşma ANTALYA - Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

06.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:48

Antalyaspor Şube Sorumlusu Aytaç Altay'ın konuşması

Antalyaspor teknik direktörü 'nın konuşması

Tamer Tuna'nın sözleşmeyi imzalaması ve tokalaşma

ANTALYA - Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Antalyaspor teknik direktör Tamer Tuna ile sözleşme imzaladı
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