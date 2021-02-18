Antalya turizmde bu sezon daha ümitli

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "turizmin başkenti" olarak anılan kentin, salgın dönemine rağmen iyi bir sezon geçirdiğini, geçen seneki başarılı çalışmalarla bu sezona daha ümitle baktıklarını bildirdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "turizmin başkenti" olarak anılan kentin, salgın dönemine rağmen iyi bir sezon geçirdiğini, geçen seneki başarılı çalışmalarla bu sezona daha ümitle baktıklarını bildirdi.

Yazıcı, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak'ın ziyaretinde yaptığı konuşmada, salgında en çok etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini söyledi.

Türkiye'nin turizm gelirlerinin üçte birini Antalya'nın sağladığını dile getiren Yazıcı, geçen yıl salgın nedeniyle dünyada olduğu gibi kentte de olumsuzluklar yaşandığını belirtti.

Gelen misafir sayısının bir önceki yıla göre oldukça düştüğünü ifade eden Yazıcı, "Güvenli Turizm Sertifikası ile salgın koşullarına uygun hizmet veren otellerimiz sayesinde Avrupa'dan ve dünyanın birçok bölgesinden misafir ağırladık. Turizmde salgın dönemine rağmen iyi bir sezon geçirdik. Geçen seneki başarılı çalışmalardan dolayı bu sezona daha ümitle bakıyoruz." diye konuştu.

Antalya'nın turizmin dünyada en profesyonel yapıldığı bölgelerden biri olduğunu aktaran Yazıcı, birçok turizm destinasyonunu içinde barındırdığını kaydetti.

Yazıcı, turizm sektörünün üst düzey hizmet verdiğini dile getirerek, "Salgından önce yaklaşık 165 bin Belaruslu misafirimizi şehrimizde ağırladık. Salgın döneminde ise bu sayı 60 bine düştü. Güvenli turizmin adresi Antalya'mızda ülkenizin vatandaşlarını misafir etmekten mutluluk duyarız." ifadelerini kullandı.

"Ticaret hacmimizi yükseltmek istiyoruz"

Büyükelçi Rybak da Türkiye'de bir yıl önce göreve başladığını kaydetti.

İki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Rybak, "Cumhurbaşkanlarımız düzeyinde çok iyi, dostane ilişkilerimiz var. Özellikle 2016'daki Belarus ziyaretinden sonra bu ilişkiler daha da arttı. Ticaret hacmimizin yükselmesini iki taraf da istiyor. Bu yükselişi yapmış olduğumuz çalışmalar ve ziyaretlerle devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Belarus'tan 68 ülkeye çocuk oyuncağı ihraç ettiklerini anlatan Rybak, bununla ilgili Sinop'ta yatırım yaptıklarını bildirdi.

Türk şirketlerinin de son zamanlarda Belarus'taki yatırımlarının arttığını belirten Rybak, iki ülkenin ortak kazanım sağlayacağı projeler üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Büyükelçi Rybak, tarım konusunda da ortak çalışmalar yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun