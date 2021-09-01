Antalya'da yeni adli yıl başladı

Antalya'da 2021-2022 adli yılı başladı.

Antalya'da 2021-2022 adli yılı başladı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, yeni adli yıl dolayısıyla yaptığı yazılı açıklada, devletin temelini oluşturan ana güçlerden birinin de yargı erki olduğunu belirtti.

İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin korunması ve adaletin sağlanabilmesinin ancak yargısal faaliyetleri eksiksiz bir şekilde zamanında yürütülmesi ile mümkün olduğunu kaydeden İnal, açıklamasında şunları kaydetti:

"Güvenilir ve hızlı bir şekilde tesis edilen adaletin toplumsal barış ve huzurun en güçlü teminatı olduğu bilinciyle, şimdiye kadar olduğu gibi 2021-2022 adli yıl döneminde de tarafsız, bağımsız, hızlı, etkin ve verimli bir şekilde, aziz milletimize adli hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, adaletin tecellisi için fedakarca çalışan hakimlerimiz, cumhuriyet savcılarımız, avukatlarımız, adliye ve ceza infaz kurumları personelimizin yeni adli yılını kutluyor, yeni adli yılın vatandaşlarımıza, adliyemize, ülkemize ve tüm yargı camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Öte yandan Antalya Barosu avukatları Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam