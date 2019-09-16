Antalya'da tüfekle vurulan kişi öldü
Antalya'nın Serik ilçesinde tarladaki mahsullere kuşların zarar vermemesi için nöbet tutan kişi, tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Antalya'nın Serik ilçesinde tarladaki mahsullere kuşların zarar vermemesi için nöbet tutan kişi, tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Çakallık Mahallesi'nde çiftçilik yapan Osman Y. (51) ve ağabeyi Mahmut Y. (55), kuşların mahsullerine zarar vermemesi için tarlalarında nöbet tutmaya gitti.
İddiaya göre, Mahmut Y'nin tarla kenarındaki çite dayadığı av tüfeği yere düşerek ateş aldı. Ensesine saçmalar isabet eden Osman Y, ağır yaralandı.
Kardeşinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Osman Y, kurtarılamadı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan Osman Y'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Çakallık Mahallesi mezarlığına defnedildi.