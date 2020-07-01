HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Antalya'da pandemi döneminde tüketici şikayetleri yüzde 30 arttı

Pandemi döneminde tüketici şikayetlerinin yüzde 30 arttığını söyleyen Tüketiciler Birliği Derneği (TÜKODER) Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, düğün salonları, uçak bileti satışları, otel rezervasyonları, seyahat acentaları, elektrik faturaları, hastane acilleri ve online alışveriş...

Antalya'da pandemi döneminde tüketici şikayetleri yüzde 30 arttı
01.07.2020 12:36 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:41

Pandemi döneminde tüketici şikayetlerinin yüzde 30 arttığını söyleyen Tüketiciler Birliği Derneği (TÜKODER) Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, düğün salonları, uçak bileti satışları, otel rezervasyonları, seyahat acentaları, elektrik faturaları, hastane acilleri ve online alışveriş konularından çokça şikayet aldıklarını kaydetti. Gündüz, bunların arasından en çok şikayet başvurusunun da uçak bileti satışlarından yapıldığını vurguladı.

TÜKODER Başkanı Neşet Gündüz, korona virüsle mücadele süresince tüketicilerin bazı konularda mağduriyet yaşadığını ve derneğe başvurduklarını söyledi. Tüketicileri yönlendirdiklerini dile getiren Gündüz, "Onların hukuki düzenlemelerini hazırladık. Hakem heyetlerine, tüketici heyetlerinde itirazlarımızı yaptırdık. Onun haricinde de vatandaşlarımıza, 'Kurallara uyalım, maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım' uyarısını sürekli yapıyoruz. Çünkü bu hak yalnızca bizim hakkımız değil. Bizden doğan haksızlıklarla karşı tarafa zarar veremeyiz" dedi.

"Birinci dereceden şikayet; uçak biletleri"

Bu dönemde düğün salonları, uçak bileti satışları, otel rezervasyonları, seyahat acentaları, elektrik faturaları, hastane acilleri ve online alışveriş konularından çokça şikayet aldıklarını kaydeden Gündüz, "Gerçekten bu konularda çok fazla şikayetler aldık. Birinci derecede şikayeti de uçak biletlerinden aldık. İnsanlar paralarını ödemiş ve uçak biletlerini almışlar. Firmalar da para iadesini yapmamış ve 'Biletinizi saklayalım. Eğer binmek isterseniz bunu kullanalım' demişler. Tüketici de bu fikre 'tamam' demiş. Ancak daha sonra kullanmak istediğinde 2 katı, 3 katı fiyatlarla karşılaşıyor. İşte bu olmaz. Sonuçta bu ödenmiş. ya parasını iade edeceksiniz, ya da tüketiciyi o fiyat üzerinden uçağa bindireceksiniz. Bunu yapamıyorsanız burada bir hak ihlali var. Haksız şartlar söz konusu olmaktadır. Biz uçak şirketlerini uyardık. Yazılarımızı yazdık ve konuyu düzelttik" dedi.

Düğün salonlarından gelen şikayetlere de değinen Gündüz, konuyla alakalı valiliğe, kaymakamlara ve belediyeye yazılar yazdıklarını ve konuyu ilettiklerini söyledi. Gündüz, "Tüketicimiz parasını ve kaporasını vermiş. Bu pandemi şartlarından dolayı da geri istedi. Salon sahipleri, 'seninle sözleşme imzaladık. Düğünü yapacaksın' dedi. Biz o düğün salonlarınızı arıyoruz. 'Avukatınıza danışın' diyoruz. Onları uyarıyoruz, süreci ve işleyişi anlatıyoruz" diye konuştu.

"Hastaneler acilde para almış"

Gündüz, pandemi döneminde özel hastanenin aciline giden hastalardan ücret alındığını, hastaların ise TÜKODER'e şikayette bulunduğunu belirtti. Gündüz, "Bununla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nün ve Sağlık Bakanlığı'nın yönetmelikleri vardır. Bu yönetmelikleri hastaneye gönderiyoruz. Konuyla alakalı CİMER'e şikayetlerimizi yaptık. Hukuki sürece başlamadan bu paraların iadesini sağladık" ifadelerini kullandı.

"Şikayetlerde yüzde 30 artış yaşandı"

Bu dönemde çok yoğun çalıştıklarını ifade eden TÜKODER Başkanı Neşet Gündüz, "Elektrik faturalarıyla ve internet üzerinden yapılan alışverişlerle ilgili şikayetler geldi. Bu yönde de çalışmalar yaptık ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne yazılarımızı yazdık. Geçtiğimiz yıllara nazaran, bu yıl özellikle pandemi döneminde şikayetlerimizde yüzde 30 artış yaşandı. Bizde şikayetlerin yüzde 80'ini çözüme kavuşturduk. Normalleşme süreciyle de şikayetlerde ciddi düşüş yaşadık" sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 394,3 liradan işlem görüyor Ekonomi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 394,3 liradan işlem görüyor
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu Ekonomi
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu Ekonomi
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı Ekonomi
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi Ekonomi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme Ekonomi
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret...
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Hiçbir koruyucu özelliği olmayan siyah maskeler, ciltte tahrişe ve egzamaya neden oluyor
Hiçbir koruyucu özelliği olmayan siyah maskeler, ciltte tahrişe ve egzamaya neden oluyor
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
'Maskeni tak' diye uyaran iş arkadaşına saldırıp saçından sürükledi
"Maskeni tak" diye uyaran iş arkadaşına saldırıp saçından sürükledi
Tahran'da bir klinikte gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi: 19 kişi öldü
Tahran'da bir klinikte gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi: 19 kişi öldü
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Fuat Oktay Özlem Zengin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Hülya Avşar Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Bakan İzmir Temmuz
Şu an buradasınız: Antalya'da pandemi döneminde tüketici şikayetleri yüzde 30 arttı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 12:52:24. #1.15#
title