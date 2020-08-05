Antalya'da otomobille cip çarpıştı 8 yaralı
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Antalya'da otomobille cip çarpıştı 8 yaralı

Antalya'da otomobille cip çarpıştı 8 yaralıANTALYA'nın Akseki ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

05.08.2020 00:27 | Son Güncelleme: 05.08.2020 00:31

Antalya'da otomobille cip çarpıştı 8 yaralı

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Akseki- Antalya yolunun 9. kilometresinde meydana geldi. Bekir Sözeri (61) yönetimindeki 42 R 9042 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Selahattin Gök (56) idaresindeki 07 HBC 38 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada Bekir Sözeri ile araçta bulunan eşi Şerife Sözeri, kayınvalidesi Muradiye Yalman ve kayınpederi İbrahim Yalman ile diğer aracın sürücüsü Selahattin Gök ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye gönderildi. Yaralılardan İbrahim Yalman, Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Antalya'da otomobille cip çarpıştı 8 yaralı

Kaynak: DHA

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